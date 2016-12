Har aldri fått så mye kjeft

Amalie Lereng skrev et innlegg for Aftenposten om hvor mye hun hater å stå på ski, nå får hun kjeft som aldri før. Hun syns det er vanskelig å mislike ski i et land hvor det ser ut som alle andre elsker det. Derfor ønsket hun å stå opp for alle som ikke syns ski er så morsomt.

- Jeg syns det er helt forferdelig å gå på ski. Jeg skjønner ikke hvordan det kan være så idyllisk å gå der bløt, kald, svett og våt, sier Lereng til P4.

«Ubrukelig idiot»

Lereng forteller at hun har fått mange tilbakemeldinger på innlegget sitt, og at hun aldri har fått så mye kjeft i hele sitt liv. Hun har skrevet mye forskjellig og syns det er rart at det er akkurat dette folk reagerer på.

- Jeg har blitt kalt en ubrukelig idiot og alt mulig, men jeg tar det med et smil, forteller Lereng.

Hun har ikke bare fått kritikk, mange av tilbakemeldingene har vært positive.