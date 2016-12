Har du mye uflaks? Slik blir du en heldiggris

KJIPT: Føler du at du er mer uheldig enn heldig? Med fire enkle regler mener forsker at du kan bli en heldigere person. Foto: Shutterstock

Det er Illustrert Vitenskap, som skriver om astronomen Tycho Brahe (1546-1601), som mente det var 32 dager i året som var mer uheldige enn andre.





Den danske vitenskapsmannen grunnla den moderne astronomien, og mente at han ut fra stjerner og planeters posisjoner kunne regne seg frem til 32 dager som er mer uheldige enn andre.





Disse dagene bør du være ekstra forsiktig og ikke ta store beslutninger, ifølge Brahe.









I dag blir Tycho Brahes «Uheldige kalender» for det meste sett på som en kuriositet, men hvis du føler at du har mer uflaks enn de fleste finnes det råd.

Den britiske professoren Richard Wiseman, som forsker på hell , har laget fire grunnregler for hvordan du kan bli heldigere. LES OGSÅ: Er Stig en av verdens heldigste?





1. Vær oppmerksom

Heldige mennesker er flinke til å skape, oppdage og handle på sjanser og muligheter. Ved å ha et avslappet forhold til livet, være åpen for nye opplevelser og jobbe med å få et stort nettverk, vil du kunne bli et heldigere menneske.





2. Følg magefølelsen

Det som kjennetegner heldige mennesker er at de tar effektive avgjørelser ved å høre på sin intuisjon og magefølelse.









3. Tro på hellet ditt

Mennesker som er heldige, tror selv at fremtiden skal være fylt av hell. Dette gjør at hverdagen blir mer positiv og overskygger eventuell motgang.





4. Gjør uhell til hell

Er du heldig, greier du antageligvis å snu uhell til noe positivt. Heldige personer som blir utsatt for ulykker eller uheldige situasjoner tenker straks på at det kunne vært mye verre, de tar da kontroll over situasjonen og dveler ikke ved det negative.





Reglene for hvordan du blir heldigere ble først publisert i Wiseman sitt forskningsprosjekt, The Luck Factor.









Tycho Brahes «Uheldige kalender»

Her er alle datoene i året Tycho Brahe mente var ekstra uheldige.





Januar: 1., 2., 4., 6., 11., 12. og 20.

Februar: 11., 17. og 18.

Mars: 1., 4., 14. og 15.

April: 10., 17. og 18.

Mai: 7. og 18.

Juni: 6.

Juli: 17. og 21.

August: 20. og 21.

September: 10. og 18.

Oktober: 6.

November: 6. og 18.

Desember: 6., 11. og 18.