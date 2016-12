Har DU Norges beste kollega?

Har du en kollega som virkelig gjør en forskjell, både faglig og sosialt? Som er kompetent, bidrar til et godt arbeidsmiljø og som gir det lille ekstra. Da ønsker vi å høre fra deg.



P4 og Manpower ønsker nemlig å kåre Norges beste kollega, og for å få til det trenger vi nettopp din hjelp! Vi er ute etter hun eller han som med sitt vinnende vesen, sin stå-på-vilje, sine kunnskaper og sitt smittende humør gjør en stor forskjell på arbeidsplassen. Rett og slett Norge beste kollega.



Jobber du sammen med denne personen? Fyll ut skjemaet under og fortell oss hvem det er.



Vi trekker fire finalister som alle vinner en DAB-radio til arbeidsplassen, og fredag 15. april overrasker Sigurd Sollien vinneren med kake og bonus på 25.000 kroner!