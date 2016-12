Heidi har fått nok - selger dette huset for 1 krone

Et gammelt hus som har stått ubebodd i 20 år, selges nemlig for den nette sum av 1 krone. Heidi Johannesen fra Nesodden i Akershus står bak det uvanlig generøse tilbudet, som hun forklarer på følgende måte i et Facebook-innlegg.

«Det grå Varangerhuset i midten på bildet, mellom de to hvite husene, gis bort av meg for 1 kr. Det ligger i bygda Golnes, utenfor Vadsø, og er mitt mors barndomshjem. Det har ikke vært gjort noe med på maaaaange år og jeg kommer heller ikke til å gjøre noe med det. Er du interessert i jakt og fiske, kan dette kanskje være noe for deg? Send meg en mail om dette virker interessant.»





- Det har vært en voldsom pågang de siste dagene. Sikkert 100-150 henvendelser, og telefonen piper konstant, sier Johannesen til P4.









Verneverdig hus

Hun forklarer at huset ikke har vært pusset opp eller vedlikeholdt de siste 40 årene, noe som gjør at det er behov for betydelig oppussing.





- Huset er også verneverdig, noe som betyr at det ikke kan rives. Jeg er bare interessert i å bli kvitt det, for jeg har ikke mulighet til å vedlikeholde det selv, forteller Johannesen.





I en av kommentarene under innlegget, kommer det fram at huset har en ligningsverdi på 824.000 kroner, og at det er av typen Varangerhus.





Med beliggenhet utenfor Vadsø, bør det være gode muligheter for både jakt og fiske, og ifølge Johannesen er det flere jegere blant interessentene.