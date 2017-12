Her er oppfølgeren til Love Actually

Love Actually 2 for Red Nose Day from Maria Grazia on Vimeo.



USA fikk egen versjon

I forbindelse med produksjonen av oppfølgeren fikk USA sin egen versjon av filmen. Denne versjonen har med et ekstra element, som den britisk versjonen ikke har.

Amerikansk oppfølger: Laura Linney spiller i den amerikanske oppfølgeren av Love Actually Foto: AP

Her får vi nemlig også vite hvordan det gikk med Sarah (spilt av Laura Linney), som var stormforelsket i kollegaen Karl.



I den amerikanske oppfølgeren får derimot Sarah en litt hyggeligere slutt. Den store overraskelsen er kanskje at dette ikke er med Karl, men med en helt annen mann, som spilles av den amerikanske, svært kjente, skuespilleren Patrick Dempsey.



