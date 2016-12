Her får de eldre servert treretters på sykehjemmet

De demente på Solängens äldreboende utenfor Uppsala i Sverige har en tradisjon mange kan misunne dem.



Rødvin og blomster

Hver tredje fredag ordner personalet en treretters «luksuslunsj», sammen med blomster og rødvin.



- Tanken med dette er at beboerne skal få kjenne duften av mat. Kanskje kan de få smake på sausen før den er ferdig. Målet er at de eldre skal bli sultne og få bedre apetitt, sier sjefen på sykehjemmet, Emmeli Söderberg, til SVT.



Hun forklarer at sulten er noe som forsvinner med alderen, og at dette fører til vektnedgang og større fare for fallulykker.



FIN LUNSJ: Her er forretten, Toast Skagen, nettopp servert. Foto: Ida Forsgren/SVT

VIN: Et glass rødvin hører med på «luksuslunsjen». Foto: Ida Forsgren/SVT

Sykehjemmet lager all mat bra bunnen av, og har tre heltidsansatte kokker.Når SVT er på besøk, serveres Toast Skagen til forrett, indrefilet med båtpoteter og peppersaus til hovedrett, og ostekake med ananas-topping til dessert.