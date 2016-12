Her kjemper de to fuglene for livet - mens de er limt fast til brettet

DØDE: De to fuglene ble senere avlivet. Foto: Adina Jeanette Barsgård



- Jeg forstår at et spisested ikke kan ha fugler flygende rundt i lokalet, men å pine dyr på denne måten kan ikke være løsningen. Jeg ble sjokkert og rett og slett rasende, sier Adina Jeanette Barsgård til Fædrelandsvennen.

Hun og kusinen ble vitne til at en fugl satte seg på limfellen som var satt opp nær utgangsdøren. Også en annen fugl satt fast, og kusinene fikk hjelp av en ansatt til å ta ned brettet.

Fuglene var fortsatt i live, og de skyndte seg derfor til nærmeste veterinær, men fuglene hadde så store skader at de måtte avlives.

Hun forteller at hun var på gråten mens hun var hos veterinæren, og senere dro jentene tilbake til restauranten for å konfrontere ledelsen.

- For å lokke fuglene bort til limbrettet, var dette overstrødd med brødsmuler, sier Adina Jeanette Barsgård til lokalavisen.









VETERINÆR: Fuglene ble tatt med til veterinær, men hadde fått så store skader at de måtte bøte med livet. Foto: Adina Jeanette Barsgård





Hun la ut bilder på Facebook av de to fuglene, og fikk umiddelbart massivt med tilbakemeldinger (se hele innlegget nederst i saken).

- Det har vært enorm respons, både på Facebook og fra de fleste nettaviser i Norge. I tillegg har The Sun ringt fra England, forteller Barsgård til P4.

Hun er glad for at saken får oppmerksomhet, og håper å få en slutt på praksisen.

McDonald's har lagt seg helt flate, men mener de er en uskyldig tredjepart i saken, ettersom det er skadedyrfirmaet Anticimex som er hyret inn for å ta seg av uønskede dyr i restauranten.

– Vi har hatt en avtale med restauranten i mange år, blant annet med å fjerne fugler. Jeg vet ikke hvor lenge vi har hatt denne praksisen, mend det er ikke en godkjent måte å gjøre det på, sier skadesjef Stein Norstein til Fædrelandsvennen.

– Det overrasker meg at dette har skjedd. Vi må undersøke om dette har vært en engangshendelse eller om det har vært noe som har gjort over tid. Vi satte øyeblikkelig stopp for det.









Boikott Mc Donalds sørlandssenteret til de kommer opp med en bedre løsning! Hvorfor? (Ble litt lang tekst men..)Idag... Posted by Adina Jeanette Barsgård on 10. mars 2016

