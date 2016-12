Her samles MC-gjengen for å oppfylle drømmen til kreftsyke Ben

Da en MC-gjeng fra Bakersfield i USA fikk høre om drømmen til en kreftsyk gutt, ville de gjøre alt de kunne for å bidra.



Kjøpte inn gaver

Tenåringen Ben Proctor lider av den sjeldne og aggresive kreftformen Alveolar rabdomyosakrom, og er midt i tøffe behandlinger. Samtidig er hans største drøm å få være med en MC-gjeng en hel dag.



Motorsyklistene fra Bakersfield fant ut at de ville glede den syke gutten. De kjøpte inn gaver og samlet alle medlemmene på en parkeringsplass, før de dro avgårde til guttens hjem.



Saken fortsetter under bildet



UT PÅ TUR: Ben (t.h.) fikk seg en lang tur med den store motorsykkelgjengen. Foto: Skjermdump/YouTube

Så fulgte en drømmedag for Ben. Han fikk en lengre kjøretur med den store MC-gjengen på nesten 100 motorsyklister.På Facebook-siden til Ben er det lagt ut flere bilder, artikler og videoer fra dagen.