Hverdagshelter: Vinn tur til EM!

Har du en hverdagshelt du har lyst til å overraske med en fotballtur til Paris juni i forbindelse med fotball EM? Dette kan nå bli virkelighet. Vi kårer fem vinnere som hver får en tur for to personer.



Hva er en hverdagshelt?

Det er de små tingene som teller og som gjør at din hverdagshelt i utgangspunktet kan være hvem som helst som gjør hverdagen bedre for deg eller en person i din nærhet.



Som for eksempel:



Vaktmesteren som måker snø hver morgen før du skal på jobb

Bestemor som strikker ullsokker til hele fotballaget

Nabodamen som hjalp deg i en lang periode da du hadde brukket begge armene

Bestekompisen som var der for deg da du hadde verdens heftigste kjærlighetssorg

Treneren som alltid er der for datteren din når hun ikke får det til

Han som sto opp for deg da du ble mobbet på skolen

Tur for to til Paris og fotball-EM 2016 den 10. - 11. juni

Avreise fra Gardermoen 10.6. kl 08.00, retur neste dag kl 22.20. Hverdagshelten bestemmer selv hvem han/hun vil ta med seg på turen. Er du heldig så blir det deg.

En overnatting i dobbeltrom på Evergreen Laurel Hotel i Paris



Billett til åpningskampen mellom Frankrike og Romania på Stade de France i Saint-Denis fredag 10. juni kl. 21.00

Lunsj begge dager, middag fredag kveld

Pickup på flyplass ved ankomst i Paris i, transport til og fra stadion samt retur til flyplassen neste dag

Man reiser som en samlet gruppe med norske reiseledere fra Continental

Kjenner du en hverdagshelt som fortjener en slik tur? Fyll ut skjemaet under og fortell oss hvorfor!Vinnerne kåres i Midt i Trafikken på P4.