I dag er verdens kyssedag!

I dag, 6. juli, er verdens kyssedag! Vi feirer dagen med disse morsomme faktaene om kyssing:

1. Verdens lengste kyss varte mer enn 58 timer

Kysset ble gjennomført av Ekkachai Tiranarat og Laksana Tiranarat fra Thailand og varte i 58 timer, 35 minutter og 58 sekunder.

2. Kyssing er bra for tennene dine

Når man kysser øker spyttproduksjonen i munnen, og mineralene i spyttet renser vekk matpartikler i munnen og beskytter tennene.

3. Verdens første film-kyss skjedde for over et tiår siden

I 1896 ble Thomas Edisons "The Kiss" sendt, og dette var trolig første gang et kyss ble sendt på film. Filmen varte i 23 sekunder og ble vist på en tid da offentlig kyssing fortsatt var tabu.

4. Gjennomsnittlig bruker et menneske to uker av livet på kyssing

Mannen i gata bruker altså hele to uker av livet på å kysse! Det tilsvarer 20.160 minutter. Eller 366 timer.

5. Kyssing er sunt

Kyssing brenner man kalorier, gir deg sterkere immunsystem og kan bidra til at smerter i kroppen går over.





KYSSING: Sunt for kroppen og bra for tenna! Foto: Shutterstock

6. To av tre tipper hodet til høyre

To tredjedeler av kyssere foretrekker å tippe hodet mot høyre når de skal kysse noen.

7. Dette skjer med kroppen når du kysser

Hjertet ditt begynner å pumpe fortere, mer oksygen kommer til hjernen og pupillene dine utvider seg.

8. Så mange muskler bruker du på å kysse

Hvis man kliner med noen bruker man omtrent 34 ansiktsmuskler. Så hvis du kliner i 10 timer kan du droppe treninga.

9. Leppene dine er mer følsomme enn dine edlere deler

Ja, det er faktisk sant. Leppene er supersensitive og inneholder omtrent 10.000 nerver. Klitoris inneholder "bare" 8000.

10. Denne filmen inneholder flest kyss

I filmen "Don Juan" fra 1926 inneholder kysser John Barrymore og Mary Astor hele 127 ganger! Filmen som holder rekorden for lengste kyss er Andy Warhols film "Kiss" fra 1963.

Ha en fin kyssedag - klin til!