Ikke drikk dette etter konsert!

Det er vel i utgangspunktet ikke mange som drikker kaffe på konsert eller festivaler. I følge en ny studie skal man uansett være forsiktig med dette, også dagen derpå!

En ny studie foretatt på Canada McGill University Auditory Sciences Laboratory viser at koffein fører til at gjenopprettelsen av hørselen går mye langsommere etter at de har blitt usatt for høyt volum.

I studien var det marsvin som fikk gjennomgå i løpet av 15 dager, med daglige doser koffein, og lyder på 110 dB på første og åttende dag i en time om gangen.

FETT: ..der og da, men ørene blir hardt utsatt! Foto: Shutterstock

Testen viste at flertallet av marsvinene som ble utsatt for både koffein og høye lyder brukte lenger tid på å få tilbake hørselen enn de som kun ble utsatt for de høye lydene. Deres hørsel var tilbake til det normale allerede på dag åtte.

En av forskerne ved undersøkelsen forklarer at når ørene blir eksponert for høye lyder kan man få en foreløpig reduksjon av hørselen.





Vanligvis vil den være reversibel i løpet av de første 72 timene etter eksponering, men ved vedvarende eksponering kan skaden bli permanent.





Kaffe sørger altså for at det tar lenger tid for hørselen å komme tilbake til det normale, desto større fare for at skaden blir permanent.