Kan bli dyrere å ikke pante

Når er det for dyrt å kaste en tomflaske spør vi lytterne om i dag. Foto: Shutterstock

– Jeg kaster aldri en flaske. Det er tross alt to lodd i pantelotteriet.

Panten på flasker i Norge har vært uforandret siden 90-tallet, men nå kan pantesatsen settes opp, skriver Dinside.no . Miljødirektoratet har lagt ut et forslag på høring om å justere pantesatsen. Om dette forslaget når igjennom vil tomme småflasker og bokser kunne pantes til to kroner, mens store vil kunne pantes til tre kroner.

Når er det for dyrt?





I dagens uformelle sms-avstemning i Midt i Trafikken spurte vi lytterne om hvor høyt pantebeløpet må være for at det blir for dyrt å kaste en panteflaske. Gjennomsnittet av svarene ble 4,95 kroner. Er du enig? Si din mening i kommentarfeltet på Facebook.





Dette sier lytterne

– 0 kroner, jeg hadde pantet uansett.

– 10 kroner. Her pantes alt av sønnen, mer lommepenger på han og deilig for meg å slippe å pante flasker.

– 1 krone , jeg kaster aldri en flaske. Det er tross alt 2 lodd i pantelotteriet.