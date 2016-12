Kreftsyke Norma (91) reiste på en siste roadtrip - nå er hun død

INSPIRASJON: Den lille kvinnen har vært en stor inspirasjon for mange. Foto: Driving Miss Norma

Tidligere i våres ble vi kjent med 90 år gamle Norma, som akkurat hadde mistet ektemannen sin i kreft, og fått den samme diagnosen selv.









I stede for å ta i mot den svært krevende behandligen, bestemte den modige kvinnen seg for heller å fylle den siste tiden av livet med mest mulig livsglede.





Hun la ut på en siste roadtrip, som ble fulgt av hundretusenvis av mennesker, verden over. Men alt har en ende.





30. september sovnet hun stille inn, med familien ved sin side.





Artikkelen fortsetter under bildet









Lang reise som inspirerte mange

Driving Miss Norma har hundretusenvis kunne følge Norma og familiens ferd på kryss og tvers av USA. Norma, sønnen og svigerdatteren reiste på en omfattende roadtrip, som tok de tre over 20.000 km, gjennom 34 av USAs stater. På Facebooksidenhar hundretusenvis kunne følge Norma og familiens ferd på kryss og tvers av USA.





Historien om Norma ble dekket i alle amerikanske medier og i sosiale medier. På fredag ble det lagt ut et bilde på Facebooksiden, som opplyste at Norma Hean Bauerschmidt hadde sovnet inn. Under bildet har flere titalls tusen mennesker fra hele verden skrevet en siste hilsen til kvinnen som inspirerte så mange.