Kronprins Haakon i mål på Birken

Selv om han syns det gikk litt saktere enn i fjor, sier han at det var gøy å være med.



- Det handler litt om føret, og veldig mye om formen min. Jeg har ikke fått trent like mye i år som i fjor. Det er nok lurt å trene masse før et sånt renn, sa Kronprinsen da han kom i mål. Han fullførte de 54 km på 4.10,10.



Vant over danskeprinsen

Kronprins Frederik av Danmark var også med i Birkebeinerrennet i år. Selv om kronprinsene begynte samtidig kom Kronprins Haakon i mål først, han er likevel imponert over Kronprins Frederik.



- Han har aldri bodd på et sted hvor man står på langrenn til vanlig, likevel er han med her. Han er så sprek at han slår meg i alt, han sykler, svømmer og løper. Han er helt rå, sier Kronprins Haakon.



Kronprins Fredrik fullførte Birken på 5.05.05.



Vi gratulerer!