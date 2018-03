Kryssord er fortsatt gull

I de tusen hytter denne påsken ligger det gamle og nye ukeblader, og i disse ukebladene finner man påskeaktiviteten kryssord. Er kryssord fortsatt en populær aktivitet her i landet? Det ville vi finne ut i Midt i Trafikken i dag.

Ja, vi elsker kryssord

I dagens uformelle sms-undersøkelse i Midt i Trafikken spurte vi lytterne om de har løst et kryssord det siste året. Av våre lyttere har 59 prosent fullført eller begynt på et kryssord det siste året. Det vil si at 41 prosent av oss ikke har rørt et kryssord det siste året.

Artikkelen fortsetter under bildet

Rundt 40 prosent av oss kommer ikke til å røre et kryssordblad denne påsken. Foto: Shutterstock

Dette skriver lytterne på SMS

– Jeg sitter og løser Donald-kryssord nå.

– Nei! Jeg drikker heller øl i påsken.

– Ja! Jeg syns aviskryssord er altfor enkelt

– Nei, blitt lite av det gitt! Vanskelig med kryssord når det går i P4. God påske!