Gjett Lillelyden og vinn 1.000,

Tirsdag 18. april er Lyden av Norge tilbake på P4, der du skal gjette deg frem til en hverdagslig lyd som er tatt ut av sin sammenheng.









For å sørge for at alle er godt forberedt og ørene topptrent til en ny runde med Lyden, vil vi gjennom påsken arrangere Lillelyden. Her kommer det en ny lyd hver dag, og vi trekker hver dag en vinner som stikker av gårde med mellom 1.000 og 10.000 kroner!





Er du klar for å legge deg i hardtrening? Hør på lyden øverst i saken, og skriv inn det du tror du hører i skjemaet under.





Lykke til, og god påske!