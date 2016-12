Madeline (19) er modell med Downs - nå hylles hun for bryllupsbilder

A photo posted by Madeline Stuart (@madelinesmodelling_) on Mar 11, 2016 at 6:58pm PST

A photo posted by Madeline Stuart (@madelinesmodelling_) on Mar 7, 2016 at 3:30pm PST

Stunning shoot by Sarah Houston Photography .Just in case you haven't seen it!? shoustonphotography.com/blog/theshootseenacrosstheworld Posted by Wedding Chicks on 13. mars 2016

Xx my last photo shoot A photo posted by Madeline Stuart (@madelinesmodelling_) on Mar 6, 2016 at 6:56pm PST

A photo posted by Madeline Stuart (@madelinesmodelling_) on Mar 11, 2016 at 6:58pm PST

How awesome is this. Posted by Madeline Stuart on 13. mars 2016

19 år gamle Madeline Stuart fra Australia har tatt verden med storm de siste to årene. Hun ble født med Downs syndrom, men lot ikke dette hindre henne i å følge den store drømmen om å bli modell. Drømmen ble virkelighet med modellkontrakt i fjor sommer, og nå går nye bilder av henne verden rundt. Stuart har samarbeidet med den verdenskjente fotografen Sarah Houston - noe som har gitt fantastiske resultater.LES OGSÅ: 18-åring med Downs har fått modellkontrakt

- Mange kvinner som skal gifte seg, sliter med å se for seg at de blir bruder, fordi alle magasinene bruker smale og tynne modeller. Å gifte seg er et øyeblikk i livet alle bør kunne se for seg - uten å stresse med at de skal se «perfekte» ut på bryllupsdagen, sier Isadora Martin-Dye , som sto bak fotoseansen.LES OGSÅ: Madeline klar for New York Fashion Week LES OGSÅ: Publikum gråter av glede når Robert (19) med Downs gjør dette