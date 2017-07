Marcus og Martinus: - Det blir ikke sommer uten sol

Søndag 2.juli gikk startskuddet for P4s Sommerturné 2017 på Voldsløkka i Oslo. Samtidig gjorde Marcus og Martinus seg klare bak scenen for å spille på dagsfestivalen Oslo Sommertid på samme sted.

Det var god stemning bak scenen hvor P4 møtte Marcus og Martinus. Guttene skjulte ikke gleden over at de timer senere skulle spille konsert for 35.000 fans.





– Kan dere være så snille og komme på konserten vår fordi da blir vi så glade, sier Marcus til P4.





Se video av hele intervjuet nederst i saken.

Guttene har blitt 15 år gamle og har skaffet seg fans over hele verden, eller «MM'ere» som de kaller seg.

I køen til dagsfestivalen møtte vi jenter som hadde reist fra hele landet, Sverige og Danmark. Noen av dem hadde stått ute for å sikre seg køens beste plass siden kvelden før.

– Marcus og Martinus er så snille med alle fansene sine, derfor elsker vi dem. Det var tre av fansene som P4 snakket med, Emma, Selma og Janis, enige om.





Ukyssa

Marcus og Martinus har i flere intervjuer sagt at de aldri har kysset noen på munnen, men er det sånn fortsatt?

Nylig kom guttene med låta First Kiss som ved første tanke høres ut som handler om akkurat det; deres første kyss. Men gjør den egentlig det?

– Sangen handler først og fremst om å være forelsket, og ikke så mye om det første kysset, sier Marcus.

Han legger til at den handler mye om følelser, og på spørsmål om de har kjent på disse er svaret tydelig;

– Ja!





Saken fortsetter under bildet.

MARCUS OG MARTINUS: Det kokte i publikum da tvillingene fra Trofors spilte på Voldsløkka i Oslo søndag kveld. Foto: P4

Fem sommerkjappe

Kanskje årets beste tid er her, og Marcus og Martinus elsker sommeren. Vi stilte derfor fem sommerkjappe spørsmål til popstjernene fra Trofors.

1. Det blir ikke sommer uten... fotball, svarte Marcus og Martinus først, men de måtte ombestemme seg og gå for at sola er viktigere for den ultimate sommerfølelsen.

2. Isen guttene aller helst skulle ønske de kunne spise om sommeren er en regnbueis de kjøpte på ferie i Thailand.

3. Thailand er også favorittreisemålet deres, men de trives aller best i Trofors hvor de kommer fra.

4. Favoritten på musikkspillelista denne sommeren er Dj Khaled sin Wild Thoughts. Martinus spøker med at den aller største favoritten er deres egen Elektrisk.

5. Og når det kommer til den ultimate sommerflørten svarer guttene P4-crewet, noe som smeltet flere enn reporteren.

Følg sommerturnéen i sosiale medier

De neste tre ukene vil P4s Sommerturné besøke flere sommerparadis langs sør- og østlandet. Den første uken besøker vi Lillesand, Farsund, Arendal, Kristiansand og Stavern.

