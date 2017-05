Marcus og Martinus leser konfirmasjonstalene

Idolene Marcus og Martinus skal snart konfirmeres. I den forbindelse ga P4 dem en passende utfordring - nemlig å skrive en kort konfirmasjonstale til hverandre.



– Å nei, jeg visste det, var det første Marcus sa da han fikk vite om utfordringen.









I konfirmasjonstalen skriver de begge om en og samme episode. En gang de skulle hjelpe deres mor med blomstene, men som ikke gikk helt etter planen.

Begge talene kan du lese i sin helhet nederst i saken, pluss at du også kan høre de om igjen når de leser opp talene for hverandre.

MARCUS TALE: – Marcus skrev denne konfirmasjonstalen til Martinus. Foto: P4

Marcus skriver blant annet at han liker Martinus akkurat som han er, og at han må huske å kose seg nå, for dette skjer bare én gang i livet.

Også Martinus skrev en tale til sin tvillingbror. Slik ble den:

MARTINUS TALE: - Skål for Marcus, skriver Martinus avsluttende i sin tale. Foto: P4