Marvin Gayes ekskone: Han holdt på å drepe meg!

De to møttes i 1973 da Gaye jobbet med 'Let's Get It On'-albumet. I september året etter fikk de datteren Nona. Sønnen Frankie Christian kom året etter. Marvin og Jan giftet seg i 1977, etter at skilsmissen hans fra Anna Gordy Gaye, gikk gjennom.Marvin og Jan levde et turbulent liv, med et 'åpent forhold' preget av dop av ymse slag, orgier og vold. Jan prøvde flere ganger å forlate Marvin, men ingen av dem var egentlig villige til å gi opp forholdet.Boken hennes 'After The Dance: My Life With Marvin Gaye' kom ut for ikke lenge siden. Der forteller Jan om Marvins mange sinneutbrudd som ofte dukket opp i forbindelse med dop som kokain og sopp.En gang overgikk sinnet hans tidligere høyder.I følge Jan ba Marvin henne om å provosere ham slik at han kunne avslutte elendigheten for dem begge.Forholdet var så fullt av tumulter at det gikk som det måtte, og endte med skilsmisse i 1982. Jan endte opp med å oppdra deres to barn. Hun var lutfattig, og prøvde å døyve smertene med dop.Kilder: