Matlaging med en krigsreporter

Krigsreporter Fredrik Græsvik har hatt arbeiduke hos Micheal denne uka. I dag er det hans siste dag hos P4 og han har laget indrefilet med teriyakisaus.



Mat i krigsområder

Græsvik forteller at sausen kan lages på fem til ti minutter, og at kjøttet smaker best når det lages på grillen. Han påpeker hele tiden viktigheten av at kjøttet ikke skal gjennomstekes.



- Ekte mannfolk spiser kjøttet sitt rått, spøker Gjæsvik.



Græsvik forteller at han har vært rundt i forskjellige land, i krigsområder og laget mat sammen med Tom Victor Gausdal som er kokk.



Ingredienser:

100g fersk ingefær

1 chilli1

1 fedd hvitløk

1 stk sjalottløk

2,5 dl Soyasaus

4 ss vann

1 ss brunt sukker

En halv neve revet, frisk koriander

1 stk indrefilet



Fremgangsmåte

Start med å hakke opp ingefær, chilli, hvitløk, sjalottløk og koriander i små biter. Legg det i en varm kjele sammen med resten av ingrediensene og la det småkoke i ca to minutter. På tide å sile, før du lar sausen kjøle seg ned til romtemperatur.



Sett på sterk varme og stek indrefileten på begge sider til den får en gyllen farge, den skal være rå på innsiden. Serveres med en frisk blandet salat eller asparges.





Denne gangen ble det fokus på kjøtt og saus. Foto: P4