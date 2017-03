Metallica til Norge

2. mai 2018 kommer Metallica tilbake til Norge. Billettene legges ut allerede fredag 24. mars.

Metallica slapp albumet "Hardwired...to Self-Destruct" i november, og bandet har aldri vært større enn de er nå. VG skrev i sin annmeldelse at «de fleste bør få en grunn til å elske Metallica igjen etter dette». Engelske The Guardian slo fast at albumet er fullt av «de beste riffene og skarpeste refrengene James Hetfield og Lars Ulrich har skrevet på flere tiår».

Metallica har spilt i Norge hele fjorten ganger tidligere, sist på Koengen i Bergen i 2015. Den gang gav VG konserten en femmer på terningen.

Les også: Hør Metallica spille Enter Sandman med lekeinstrumenter!