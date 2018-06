Meteorolog: – Ikke dra til Syden nå

Etter noen grå og kjølige dager, kommer høytrykket fra Storbritannia sigende – noe som vil gi pent vær på Sør- og Østlandet allerede fra lørdag av.

Meteorolog Magnus Ovhed ved Vervarslinga i Nord-Norge sier til Nettavisen at folk i Sør-Norge ikke har noen grunn til å reise til Syden den kommende uken.

– Nei, det er bare å holde seg hjemme om man ønsker sol og varme, sier Ovhed.

Klarner opp

Helgen blir fin, med temperaturer opp mot 23-24 grader på Sør- og Østlandet, mens Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får en grå helg, med regn av og til.

Mandag gjør høytrykket seg for alvor gjeldende, noe som gir rundt 25 grader på Østlandet. Fra denne dagen klarner det også opp på Vestlandet.

Trøndelag må regne med ytterligere et par gråværsdager før finværet kommer også hit.

For hardt prøvede nordlendinger er det håp om at også Nordland, Troms og Finnmark kan få en smak av finværet – men dette blir først neste helg.

BADEVÆR: Sør-Norge kan vente seg en ny runde med sol og sommer – perfekt timet til skoleferien. Foto: NTB scanpix

Opp mot 30 grader Hvor lenge høytrykket blir liggende er foreløpig uvisst, men mye tyder på at hele uke 26 blir fin i Sør-Norge.

Temperaturene er ventet å stige gradvis utover i uken, og ifølge TV2 kan termometeret igjen passere 30 grader på Østlandet når vi nærmer oss neste helg.





«Vi får en betydelig tørrere og noe mer solrik sommer enn normalt over Nord-Europa. Prognosene for juli og august peker på et ganske høytrykkspreget og sommerlig vær», heter det i det usedvanlig optimistiske sesongvarselet som ble publisert 12. juni. Er du ute etter gode utsikter også for resten av sommeren, kan du lene deg på det ferske sesongvarselet fra danske meteorologer.

Finkikk på helgeværet: #Østlandet får mye sol og herlige temperaturer ??? Får vi se 25 grader noen steder? pic.twitter.com/P3kw2qh7Vk — Meteorologene (@Meteorologene) 22. juni 2018

Som P4 kunne melde onsdag, tyder alt på at et høytrykk vil gjøre den første uken av skoleferien til en varm og solrik opplevelse for store deler av Sør-Norge.