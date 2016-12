Misjonen melder flytting til DAB - vinn radio

I løpet av 2017 digitaliseres radioen og det gamle FM-nettet stenges over hele landet. Den største og viktigste konsekvensen av omleggingen er at Norge får et langt større radiotilbud og at forskjellene i kanalutvalget mellom by og land, viskes ut.





For å markere overgangen fra trange kår på FM til en ny tilværelse på romslige DAB slår Misjonen på stortromma, og deler ut DAB-radioer fra Geneva og biladaptere fra Pure til lyttere som bidrar med tips til sendingen.

Nå danner Misjonen fortropp, og flytter over fra FM til DAB allerede 4. november. Sendetidspunktet blir likt, det samme blir kanalen, men fra da og utover må du altså skru over på DAB eller nettradio for å få med deg Atle Antonsen og Johan Golden på direktesendt radio.