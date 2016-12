Misjonens lokale nyheter: Full mann kranglet med seg selv!

SE VIDEO OVER!



En av ukens beste lokale nyheter kommer fra Ås avis, som kan fortelle at en full mann kranglet med seg selv.

Det var like før midnatt i Ås, da politiet måtte rykke ut etter å ha fått klager om bråk i et nabolag.



- Da politiet ankom stedet fant de en mann som hadde fått i seg for mye, hold deg fast...alkohol, og kranglet med seg selv, forteller Antonsen.



Mannen lovte så å dempe diskusjonen, og mer er det rett og slett ikke å si om saken.



