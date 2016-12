Misjonens lokale nyheter: Genser funnet på bakken!

SE VIDEO OVER!



En av ukens mest lokale saker kommer fra Salangen-nyheter, som kunne melde om en genser som lå på bakken utenfor en Rema 1000 på Sjøvegan. Genseren er nedfrosset og ordet "Homies" preger brystpartiet.



- Betyr dette at et vennskap har tatt brått slutt, eller har bare genseren falt ned fra leiligheten i etasjen over, leser Antonsen.



Har du tips om hvem som eier genseren, kan du ta kontakt med avisen.



Se denne og flere lokale nyheter i videoen over!



LES OGSÅ: Var snø foran brøytebilen!