Misjonens lokale nyheter: Ingen kan finne utedoen!

Denne uken skal vi til Laagendalsposten, som forteller om en utedo som ingen finner. Ikke bare hvilken som helst utedo vel og merke. Utedoen vi skal frem til er blitt kåret til en av verdens beste å besøke, ifølge nettsiden til Lonely Planet.



Utedoen skal visstnok finne sted på Jonsknuten i Kongsberg. Problemet er bare at ingen vet akkurat hvor den befinner seg!



Verken ordfører Kari Anne Sand eller lokalbekjente Rune Henninen vet hvor utedoen er plassert.



Laagendalsposten skal ha tatt turen sammen med ordføreren for å finne den beryktede doen, men her stopper artikkelen.



- Er den ferdig?!, utroper Golden overrasket.



- De fant ikke dassen, avslutter Antonsen.





