Nå er det slutt på humor og rim for Agder-politiet på Twitter

Slutt på riming

Tidligere i sommer skrev operasjonsleder i Agder, Per Kristian Klausen, følgende Twitter-melding om avlivingen av en måke:

En måke med brekt vinge, fikk en dame til å ringe.Politiet til stedet vi dro, tok kølla og i hodet vi slo, takk for alt hvil i fred og ro — Agder politi OPS (@AgderOPS) 14. juni 2016

Dette skulle vise seg å være den siste meldingen av sin sort som blir publisert på operasjonssentralens Twitter-konto. Denne og andre meldinger var nemlig avgjørende for at stabssjef Jon Kvitne nå setter en stopper for de tullete meldingene.

Fortsatt litt humor

Årsaken til at ledelsen setter ned foten skal være at politidistriktet har fått inn klager både på sosiale medier og i posten.





- Vi skal ikke sette en tredjeperson i forlegenhet, siden det som regel er andre involverte i de forholdene vi driver med, sier Kvitne til Fædrelandsvennen.





Kvitne ønsker ikke at Agder-politiet skal være en «humor-kanal» på Twitter, men vil samtidig ikke nekte operasjonslederne å bruke litt humor og glimt i øyet.

Ikke bare Agder

Politidistriktet i sør er ikke alene om å ha publisert morsomme Twitter-meldinger.

Det har faktisk blitt publisert så mange artige meldinger at Kagge forlag i 2014 ga ut boken «Se opp for rullestol i motgående kjøreretning». Boken er en samling av de meste Twitter-meldingene fra Oslo-politiet.





Her er noen av de morsomste meldingene vi fant:

Pilestredet: Melding om naken mann på fortauet. Det viser seg å være en statue... Blir liggende. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) 28. april 2013

Full mann ringte 112 fordi han ønsket å leie en fengselscelle til sin berusede kone. Vi får håpe de blir venner igjen i morgen. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) 3. oktober 2013

Majorstua, klager på gatemusikant som spiller kun en sang. har pågått i flere mnd, politiet på stedet å anmoder om et bredere reportoir — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) 5. september 2012