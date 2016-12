Nå får homofile med hyppig partnerbytte gratis hiv-medisin

Medisinen gir beskyttelse mot hiv slik at man i utgangspunktet kan droppe kondom uten å bli smittet av viruset. Den beskytter riktignok ikke mot andre kjønnssykdommer.



Den internasjonale iPREX studien fra 2010 viste at en daglig pille reduserte risikoen for

hivinfeksjon med 92 % blant deltagende menn som har sex med menn og brukte medisinen daglig.



Å finansiere daglig bruk for 200 personer vil koste 15 millioner kroner etter dagens satser.



- Dette er en erkjennelse av at det foregår ubeskyttet sex i denne gruppen som fører til økt fare for hiv-smitte og da må vi ta dette innover oss for å redusere problemet, sier Høie til P4nyhetene.



- Kan ikke dette føre til mange andre sykdommer om mange homofile nå dropper kondomen?



- Det var også en av mine innvendinger mot dette, men internasjonale studier viser ikke en slik sammenheng, sier Høie.



Kun Frankrike tilbyr det samme i Europa



Norge blir med dette det eneste landet i Europa ved siden av Frankrike som som vil tilby dette til en del av befolkningen. I Frankrike og Canada er det blitt gjort effektundersøkelser på bruken av truvada som viser en beskyttelse på 86 prosent. I afrikanske land har man valgt å gi medisinen til jenter da de er mest utsatt.Helseminister Bent Høie bedyrer at han ikke har gitt opp kondomen i det homofile miljøet.- Det har jeg absolutt ikke, om vi så at denne ordningen hadde hatt negative konsekvenser hadde vi ikke innført den, sier Høie.Allerede idag får mange utskrevet den hivforebyggende medisinen Truvada. Ett års forbruk koster 66 000 kroner, men patentet på bruk løper ut i 2017, og det er dermed ikke kjent hva PrEP vil koste i fremtiden, men den vil etter all sannsynlighet bli langt billigere.Hvis 200 benytter seg av tilbudet vil det koste staten 14 millioner kroner i året.HivNorge jubler over beslutningen og styreleder Leif Ove Hansen takker Høie som selv er åpen homofil.- Dette er en gledens dag, vi har endelig fått gratis PrEP i Norge. Det blir en merkedag for hivforebygging i hele Europa. Jeg vil takke helseministeren for at han tar hivforebygging på alvor, sier Hansen.- Vi ser allerede idag at det er veldig mye sex uten kondom i det homofile miljøet, ved å tilby denne medisinen gratis vil det kunne føre til færre hiv-tilfeller i Norge og færre personer som blir værende i helsevesenet i lang tid, sier Leif Ove Hansen.I 2014 var det rekordmange 107 homofile menn som fikk påvist hivsmitte i Norge. Økningen er riktignok i sin helhet blant innvandrere som ble smittet før de kom til landet. Blant de som er født i Norge har tallene de siste årene holdt seg stabile. Ifjor var tallet 52 hivsmittede menn.