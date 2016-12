Nå slipper du å få bot hvis du kommer et par minutter for sent

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte fredag nye retningslinjer som skal forhindre unødvendige konfliktsituasjoner mellom kunder og parkeringsvakter.

Her er hovedpunktene i det nye regelverket:

- Du skal ikke få bot før det har gått fem minutter etter at billetten er utløpt, eller mens du venter på å betale

- Alle parkeringsselskapene blir underlagt Parkeringsklagenemnda og må følge nemndas avgjørelser

- Det blir tre faste satser (300, 600 og 900 kr) for ikke å overholde parkeringsreglene

- Alle parkeringsplassene skal ha ladepunkter til elbiler, og en andel av plassene skal reserveres for forflytningshemmede.

- Jeg mener at dette nye regelverket er positivt både for forbrukerne og for de seriøse i parkeringsbransjen. Vi har sett en del unødvendige konfliktsituasjoner mellom kunder og parkeringsvakter, for eksempel hvis parkeringsbilletten er utløpt med to minutter, og du får kontrollavgift. sier Solvik-Olsen.



Han håper det nye regelverket vil bidra til å dempe konfliktnivået, og at reglene blir mer kundevennlige.



