Naken mann med liten truse og åpne vinduer

Tana Bru tettsted: Høy musikk av svært utilbørlig innhold ruvet ut gjennom åpen dør og vinduer styrt av tilnærmet naken mann. Muntlig — Finnmark PD (Øst) (@OPSostfinnmark) 23. juli 2016

Naboene fortalte at den nesten nakne mannen kunne sees gjennom vinduet. De reagerte både at det var barn til stede som hadde sett mannen og at musikken han spilte var svært upassende. Politiets operasjonsleder Svein Erik Jakobsen forteller til avisa iFinnmark at det er snakk om musikk som ikke egner seg på trykk.- Jeg har vært borti nakne menn, men at de vandrer rundt i huset og spiller litt sånn ubehagelig musikk, det er ikke vanlig, forteller Jakobsen til avisa. Politiet dro til stedet og snakket med mannen. Operasjonslederen forteller at de sa klart i fra til mannen om at slik oppførsel ikke passer seg. De fikk også forklart hva konsekvensene vil bli om han fortsetter på samme vis.Om man ikke vil ha besøk av politiet kan det altså være lurt å ta hensyn til andre i varmen. Det er ikke bare andre mennesker du bør ta hensyn til, også kjæledyrene trenger at vi følger med i sommer.