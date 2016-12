Nordmenn er reddest i Norden viser undersøkelse

Det finnes de som ikke er redd for noe. Hverken edderkopper, tannlegen, skumle klovner eller høyder. Men så har man de som er redd for både det ene og det andre.



Frykt-undersøkelse

Analyseselskapet YouGov har gjennomført en undersøkelse i Norden på vegne av Samsung, skriver abcnyheter.no.

Undersøkelsen så nærmere på hva vi i Norge, Finland, Danmark og Sverige er mest redd for, og i hvilket land redselen er sterkest.





SSSKUMMEL: Denne karen er det mange nordmenn som er redde for. Foto: Shutterstock



Dette er vi redde for

De fikk inn over 4000 svar, og kom frem til at det vi er mest redd for i hele Norden er slanger (46%), høydeskrekk og haier (33%) og edderkopper (32%).



40 prosent av nordmennene sier at de har en fobi som hindrer dem i hverdagen. I Finland var det samme svaret 31 prosent, i Sverige 30 prosent, og i Danmark avslappede 27 prosent.