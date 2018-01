Nordmenn vil ned i vekt

73 prosent av P4s lyttere svarer at de vil ned i vekt i 2018. Foto: Shutterstock

Det nye året er i gang, og som vanlig er det mange som setter seg mål om å gå ned i vekt. Opplysningskontoret for frukt og grønt har gjort en undersøkelse som viser at 56 prosent av nordmenn ønsker å legge om kostholdet sitt for å gå ned i vekt.

73 prosent vil ned i vekt

I dagen uformelle sms-undersøkelse i Midt i Trafikken spurte vi lytterne om de har tenkt å slanke seg i 2018, og hvis svaret var ja lurte vi på hvor mange kilo man ønsker å gå ned. Hele 73 prosent svarte at de ønsket å gå ned i vekt i det nye året. I snitt håper nordmenn at de veier 11,6 kg mindre om et år.

Noen vil endre kosthold, andre skal trene. Det kan også kombineres

Dette svarte lytterne på SMS

– Skal dra av 7-8 kg i løpet av januar, så blir 4 uker med salat og litt mosjon.

Også blir det junk og pils de 11 neste månene.

– Lite trening og lite mat resulterte i at jeg gikk ned i vekt. Disse kiloene skal jeg i 2018 få tilbake.

– Aldri i livet, det er altfor slitsomt!