Norge sikret EM-gullet i kveld

Det var en nervepirrende finale, hvor Norge virkelig ble satt på prøve.





Ikke bare satte Nora Mørk 12 av målene i finalekampen, men ble også toppscorer totalt i mesterskapet - og ble i kveld kåret til banens beste.

– Helt sinnsykt!

Vi scorer 30 mål, og det er utrolig deilig. Vi gjør det litt spennende til slutt, men vi er europamestere. Det er helt sinnsykt, sier Nora Mørk, som skal ha mye av æren for at Norge kom seg helt til topps.





Nervepirrende

Det startet jevnt mellom de to lagene, før trener Thorir Hergeirsson tok en timeout da Norge lå under 6-5.





Etter 20 minutter hadde Nederland stukket av med en ledelse på 13-9 og det begynte å se tungt ut for de norske jentene.





Uavgjort til pause

Da lagene gikk til pause hadde likevel de norske jentene klart å hente seg inn og det sto 15-15.





Det var etter pausen at Mørk viste seg fra sin aller beste side og sørget for at Norge ledet 24-20 på bare 12 minutter.





Likevel ble det en lidende avslutning da det sto svært jevnt mellom de to lagene, og det endte til slutt 30-29 til de norske jentene.