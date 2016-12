Norske Johan opplevde sitt andre bombeangrep på fem år

Norske Johan Christian Tandberg var rett i nærheten da bomben smalt i regjeringskvartalet 22. juli. Han kjente trykkbølgen fra bomben, og tok seg inn i bygningen, der han filmet ødeleggelsene.





- Det er veldig spesielt, sier Tandberg til P4 tirsdag formiddag.

Han opplevde situasjonen på flyplassen som svært dramatisk.

- Hver gang jeg skal fly til Brussel, tenker jeg på dette, for det er jo så mye som skjer om dagen. Jeg satt og spiste frokost, og folk begynte å løpe i panikk rundt meg. Jeg gjemte meg på restauranten. Så gikk det et kvarter, og det ble ny panikk, forteller Tandberg.

Tandberg løp ut av terminalen sammen med andre passasjerer.

- Det står nå flere tusen mennesker på utsiden av flyplassen. Vi gjemte oss mellom noen fly, og nå har vi beveget oss enda lenger vekk, forteller han til P4 klokken 9.30.





Saken fortsetter under bildet

SÅRET: To skadde kvinner venter på hjelp på flyplassen i Brussel etter bombeeksplosjonene. Foto: Ap

Da bomben smalt i regjeringskvartalet 22. juli 2011, var Tandberg i tunnelen ved brannstasjonen like ved de rammede bygningene. Han fortalte at trykket var så sterkt at hele bilen flyttet på seg, og da han kom ut av tunnelen, var han midt i kaoset.

Det er det jævligste jeg har sett i hele mitt liv. Det så ut som en krigssone. Men jeg skjønte jo at det ikke var krig, men terror, så jeg stanset bilen og begynte å filme. Jeg tenkte at hvis noen ville ødelegge landet mitt, er det viktig å dokumentere dette for ettertiden, sa Tandberg til VG i etterkant.

Tirsdag morgen havnet han midt i et bombedrama nok en gang, da minst 13 personer ble drept på flyplassen i Brussel . Dermed har nordmannen opplevd to bombeangrep på under fem år.