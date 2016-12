"Ny" musikk fra The Beach Boys

40 uutgitte spor

Albumet: "Becoming The Beach Boys: The Complete Hite & Dorinda Morgan Sessions" er det første plateslippet av gruppens tidligste innspillinger. Av totalt 63 spor, er hele 40 av disse ikke tidligere utgitt.





De fleste av de er tidligere versjoner av nå legendariske sanger. "Surfer Girl" kan for eksempel høres i et totalt annet lydbilde, med struktur og tone helt annerledes enn den versjonen som ble en hit i 1963.





Saken fortsetter under videoen.



De første bildene

Mye av bakgrunnshistorien til bandet og deres tidligste sanger kan leses om i heftet som også inneholder bilder fra disse tidlige opptakene. Her kan man lett se for seg å sette seg i godstolen og høre på musikken mens man blar i CD-heftet.



Lang historie

The Beach Boys kan se tilbake på en 55 år lang karriere med mer enn 100 milloner solgte album og over 80 sanger på hitlistene verden over. I USA har de hatt 36 låter innenfor Topp 40.





I Norge har åtte av de vært inne på VG Lista Topp 20, med Barbara Ann, Sloop John B., og Cottonfields på 1. plass. I 1988 ble de tatt inn i Rock And Roll Hall Of Fame og deres album "Pet Sounds" er bevart i nasjonarkivet.