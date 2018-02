- 16 nordmenn med unomale verdier

I en dopingdukumentar som er vist på svensk TV kveld, hevdes det at 16 norske skiløpere har hatt mistenkelig høye blodverdier.

I tre av tilfellene blir sannsynligheten for doping sett på som høy. Ingen navn blir nevnt.



Til sammen har over 70 medaljevinnere i OL og VM siden 2001, ifølge dokumentaren hatt unormalt høye blodverdier.



Kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, sa tidligere i dag at alt som gjøres i norsk langrenn tåler dagens lys.