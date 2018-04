Det sier justisminister Tor Mikkel Wara til Aftenposten.



Løftet kommer etter flere voldsepisoder i Groruddalen den siste tiden.



Wara sier til avisen at alle større byer i Europa har de samme utfordringene, men at han har tro på at den norske regjeringen skal gjøre det bedre - blant annet gjennom å øke politiets tilstedeværelse.