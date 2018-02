- Advarer mot Mueller-avhør

Det melder New York Times.



Advokater de har snakket med frykter at Trump risikerer å bli siktet for å ha løyet for etterforskerne dersom han velger å snakke. Bakgrunnen er at presidenten tidligere har kommet med uriktige påstander og motsagt seg selv, skriver avisen.



Selv har Trump sagt at han ser fram til å bli avhørt av Mueller.