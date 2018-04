- Alle bedrifter må gå i seg selv for å begrense plastforbruket.

Det sier klima-og miljøvernminister Ole Elvestuen, som i dag inviterte selskaper, organisasjoner og bedrifter til innspillsmøte for å begrense engangsartikler av plast.



Elvestuen mener alle har et viktig ansvar for å begrense plastforbruket.