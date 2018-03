Det er alt for mange situasjoner i trafikken som kan ende opp i eller ender opp i en frontkollisjon på grunn av farlige forbikjøringer.

Det sier sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, etter at en video av en svært skummel forbikjøring på E16 nå er omtalt i en rekke medier.



Voss lensmannskontor opplyser til P4 Nyhetene at de etterforsker forbikjøringen på E16 og forsøker å identifisere sjåføren.