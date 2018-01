- Det er alvorlig at russelåter påvirker unges holdninger i negativ retning.

Det mener politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Marie Kaate.



Ifølge Actis svarer mer enn hver tredje at russelåter er med på å legitimere overgrep.



Kaatee ber russelåtskriverne være oppfinnsomme og skrive låter som er i tråd med russens holdninger og verdier, nemlig at sex må være et klart samtykke mellom begge parter.