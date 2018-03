- Ap kunne tatt ansvar

Sylvi Listhaug trakk seg som justisminister som følge av reaksjonene på hennes omstridte Facebook-innlegg.



Et flertall på Stortinget varslet at de ikke hadde tillit til Listhaug, og det kunne endt med kabinettsspørsmål.



Støre sier til VG at Ap skulle klart å ta ansvar, men at det ikke var mulig regjeringsmakt som gjorde at partiet engasjerte seg i saken.