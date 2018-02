Det sier politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle.



På Tv2s måling i dag går Ap frem 4,2 prosentpoeng til 23,6 prosent, og i går viste NRKs måling at partiet går frem 2,3 prosentpoeng fra krisemålingen i januar til 22,4 prosent.



Stanghelle mener det er alt for tidlig å slå fast at det nå snur for Ap.