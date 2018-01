- Arbeidsgivere må skape flere jobber

Utfordringen kom fra statsminister Erna Solberg under NHOs årskonferanse i dag.



Statsministeren mener det må skapes enda flere arbeidsplasser for å opprettholde velferdsstaten, i tillegg må arbeidsinnsatsen økes og enda flere må inn i arbeidslivet.



Millardær Stein Erik Hagen er enig, men sier samtidig at regjeringen må sørge for forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser.