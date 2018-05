- Avhør der og da styrker rettssikkerheten

- Målet har hele tiden vært bedre kvalitet på straffesaksområdet og der mener vi at vi nå er på god vei, sier statsadvokat ved Riksadvokatembetet, Reidar Bruusgaard, til P4 Nyhetene.

Statsadvokaten mener at mer og bedre arbeid på stedet er bra for kvaliteten i sakene.

- Man får jo da umiddelbar forklaring fra vitner og mistenkte og andre og får da en god retning på etterforskningen. Og så er jo lydavhør i seg selv bidrar til rettssikkerhet fordi man kan sjekke i ettertid hva som ble sagt og gjort, sier Bruusgaard.

Bidro til dom for familievold og voldtekt

Politidirektoratet viser til to eksempler der lydavhør på stedet førte til domfellelse.





I en familievoldssak i Sør-Øst politidistrikt ble det gjort lydavhør på stedet av offeret, en kvinne, og hennes to barn som alle forklarte at kvinnens samboer hadde slått henne. Senere ville et av barna endre forklaring og i retten forklarte offeret seg annerledes enn i lydavhøret. Mannen ble dømt, og tingretten begrunnet dommen blant annet med å vise til avhørene som politiet gjorde like etter hendelsen.

I Sør-Vest politidistrikt ble lydavhør på stedet sentrale bevis i en voldtektssak. I de første avhørene var den fornærmede kvinnen sterkt preget, mens den tiltalte hevdet at sexen var frivillig og at kvinnen var i godt humør. I retten ble kvinnens tilstand i det første avhøret et sentralt bevis mot mannen som ble dømt for voldtekt.





- Avhørene får en høyere bevisverdi når det gjøres lydopptak, sier fagdirektør i Politidirektoratet, Atle Roll-Matthiesen.

Han påpeker at den informasjonen politiet får rett etter en hendelse er mer detaljert og mindre påvirket av andre enn dersom avhøret gjøres flere dager eller uker senere.