- Avsløres for lite ID-juks

Det mener Politiets Utlendingsenhet.



De jobber daglig med å identifisere asylsøkere uten ID-papirer, og sier til VG at det er for enkelt å jukse med ID - og på tide med en offentlig utredning.



Etaten viser blant annet til at personer som er i Norge ulovlig kan ha én ID hos banken, en annen hos politiet og en tredje i skatteetaten.



Justisdepartementet svarer VG at de fortløpende vurderer behovet for en gjennomgang.