Europas forhold til USA er ikke lenger et vennskap og den transatlantiske alliansen er død.

Det skriver redaktørene i Der Spiegel og Financial Times, dagen før NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg skal møte USAs president Donald Trump.



Blant annet får Trumps avgjørelser om Iran-avtalen, økte NATO-bidrag og straffetoll, mye av skylden for at forholdet nå er mer dystert enn før, skriver Aftenposten.