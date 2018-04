- Bagatelliserer Oslo-volden

Det sier høyrepolitiker Eirik Lae Solberg.



Han er bekymret og mener byrådsleder Raymond Johansen bagatelliserer en alvorlig situasjon når han står fast på at Oslo er en trygg by, melder VG.



Johansen på sin side sier det bare er rundt 150 av byens 50 000 ungdommer som er gjengangere hos politiet og at det ikke hjelper å tegne et bilde av hovedstaden som utrygg.