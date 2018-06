- Bagatelliserer situasjonen i nord

Senterpartiet mener statsministeren bagatelliserer situasjonen for gravide i Finnmark under luftambulansekrisen.

Lokalpolitikere og Jordmordforeningen har reagert kraftig etter at Helse Nord denne uka sendte et brev til alle sykehusene i Finnmark der foretaket viser til luftambulansekrisen og ber alle førstegangsfødende og risikofødende holde seg nær fødestedet siste uken før termin.

"Denne henstillingen gjelder inntil ambulanseflysituasjonen er stabilisert," står det i brevet.





- Provoserende utspill

- Så vidt jeg forstår er dette en ordinær prosess, hvis du bor langt unna sykehus og for eksempel er risikofødende, så anbefales du å være nær sykehuset du skal føde på i tiden før fødsel. Dette sier også Helse Nord at har vært vanlig prosedyre før ambulansesaken, sa statsminister Erna Solberg til P4 Nyhetene

- Dette er provoserende og respektløst overfor kvinner i Finnmark. Det er jo slik at skrivet kom på grunn av at vi har en krise i luftambulansetjenesten og det er statsministeren sin oppgave å løse den, sier nestleder i Stortingets helsekomite, Senterpartiets Kjersti Toppe, til P4 Nyhetene.





Toppe mener Solberg burde vært mer ydmyk.





- Hun burde ikke bagatellisert dette her som om dette er noe som alltid skjer, det er tross alt sendt ut et brev med henvisning til at det nå er en utrygg beredskapssituasjon under luftambulansekrisen. Statsministeren burde heller sikre en trygg luftambulanseberedskap slik at ikke ansvaret pålegges de fødende. Det som skjer nå er at de får ansvar for sin egen fødsel, sier Toppe.